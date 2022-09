Stand: 23.09.2022 20:18 Uhr Stadland: Autofahrerin stirbt bei Unfall auf der B437

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B437 in der Gemeinde Stadland (Landkreis Wesermarsch) ist am Freitagmittag eine 22-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Ihr 32-jähriger Beifahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen, ein 37-jähriger Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war die 22-Jährige mit ihrem Wagen aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte sie frontal mit einem entgegenkommenden Gefahrguttransport zusammen. Die Frau erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Beifahrer ins Krankenhaus. Der Auflieger des Gefahrgutzuges war unbeladen und blieb unbeschädigt. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch unklar. Während der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße zwischen Rodenkirchen und Schwei in beide Richtungen voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.09.2022 | 08:00 Uhr