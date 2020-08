Stand: 31.08.2020 07:17 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Spirit of Adventure" meistert Ems-Überführung

Das neue Kreuzfahrtschiff der Meyer-Werft, die "Spirit of Adventure", liegt jetzt in Emden. Schlepper haben das 236 Meter lange Kreuzfahrtschiff am Sonntag vom Werfthafen in Papenburg aus über die Ems gezogen. Um die Zahl der Schaulustigen wegen der Corona-Pandemie möglichst gering zu halten, hatte die Meyer Werft die Überführung nicht öffentlich angekündigt. Trotzdem kamen einige Hundert Menschen an die Ufer der Ems, um sich die Schleppfahrt des Ozeanriesen anzuschauen. Wegen der besseren Manövrierfähigkeit hatte das Schiff die Fahrt auf der Ems - wie alle Kreuzfahrtschiffe zuvor auch- rückwärts zurückgelegt.

"Spirit of Adventure" wird auf der Ems überführt 30.08.2020 18:15 Uhr Am Sonntagnachmittag hat die "Spirit of Adventure" die Meyer Werft in Papenburg verlassen. Das Schiff wird auf der Ems bis zur Seeschleuse nach Emden überführt.







Tests in der Nordsee geplant

Das Schiff der britischen Reederei Saga Cruises wird laut Meyer Werft demnächst zu technischen und nautischen Erprobungen in die Nordsee aufbrechen. Die Ablieferung sei in den nächsten Wochen geplant. Die "Spirit of Adventure" bietet Platz für 999 Passagiere. Sie ist das zweite Schiff, das die Meyer Werft für die britische Reederei gebaut hat.

Infektionsrisiko soll gesenkt werden

Wegen der Pandemie hatte die Werft die für Mitte August geplante Ems-Überführung verschoben. Um eine Verlegung hatte nach Angaben der Meyer Werft zuvor die Reederei Saga Cruises gebeten. Mit der späteren Überfahrt sollte das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus an Bord minimiert werden: Je länger das Schiff bei der Meyer Werft liege, desto mehr Innenausbauten könnten in Papenburg erledigt werden, so Werftsprecher Peter Hackmann. Damit verringere sich die Zahl der Mitarbeiter, die während der Überführung an Bord sein müssten.

Corona bringt Kreuzfahrtbranche zum Erliegen

Die Corona-Pandemie hat den traditionsreichen Papenburger Schiffbauer in den vergangenen Monaten in eine Krise gestürzt. Die Werft steht vor dem Problem, dass die Kreuzfahrtbranche weltweit nahezu brachliegt und die Veranstalter derzeit keine neuen Schiffe benötigen. Heute geht auf der Werft ein sechswöchiger Produktionsstopp zu Ende. In dem Unternehmen gelten dann erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, um Infektionen mit dem Virus zu vermeiden.

