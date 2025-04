Stand: 30.04.2025 13:18 Uhr Beinahe-Unfall an Bahnübergang: Zug verfehlt nur knapp zwei Autos

In der Gemeinde Cappeln (Landkreis Cloppenburg) sind am Montag beinahe zwei Autos mit einem Zug zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine 40-Jährige an einem halbseitig beschrankten Bahnübergang die rote Ampel. Kurz vor den Schienen konnte die Autofahrerin demnach noch bremsen. Ein hinter ihr fahrender 60-jähriger Autofahrer bemerkte ihren stehenden Wagen allerdings zu spät, so die Polizei. Er fuhr erst gegen das Auto, danach überholte er. Kurz nachdem der 60-Jährige über die Gleise gefahren war, fuhr der herannahende Zug den Angaben zufolge zwischen den beiden Autos durch, ohne sie zu berühren. Die beiden Autofahrer blieben der Polizei zufolge unverletzt. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 20.000 Euro.

