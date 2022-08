Stand: 15.08.2022 09:30 Uhr Spiekeroogs Pferdebahn soll verlängert werden

Die Pferdebahn-Strecke auf der Insel Spiekeroog soll verlängert werden. Es sei eine Abzweigung kurz vor der bisherigen Endstation Westend geplant, heißt es vom Inselmuseumsverein. Damit könne der von einem Pferd gezogene Personenwaggon einige hundert Meter weiter zum alten Rettungsschuppen fahren. Hintergrund seien Pläne des Küstenschutzes, den Deich am westlichen Spiekerooger Dorfrand zu erhöhen. Dadurch würde die 800 Meter lange Pferdebahnstrecke erheblich verkürzt. Um sie dennoch attraktiv zu halten, solle sie am anderen Ende entsprechend verlängert werden, so der Verein. Rund 15.000 Inselbesucher nutzen die historische Strecke jährlich.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.08.2022 | 13:30 Uhr