Sommer an der Küste: Es sind noch Plätze frei Stand: 18.07.2022 14:10 Uhr Heiße Tage in Niedersachsen - die lassen sich am besten am Wasser aushalten. Und es gibt gute Nachrichten für diejenigen, die es spontan ans Meer zieht: Es sind noch Quartiere frei.

Auf Norderney und Borkum etwa haben die Hotels noch einzelne freie Zimmer. Das gilt auch für Spiekeroog. Bei Ferienwohnungen wird es dort allerdings schon schwieriger: Hier müssen Gäste auf eine Lücke hoffen, zum Beispiel, wenn jemand anders seinen Aufenthalt storniert. Die Insel Wangerooge und das Wangerland sind zurzeit - noch - nicht voll ausgelastet.

Mehr Urlauber reisen wieder ins Ausland

In der Hauptsaison waren Küste und Inseln in der Vergangenheit häufig ausgebucht. In diesem Jahr haben aber rund 20 Prozent weniger Gäste als in den vergangenen beiden Jahren für Mitte bis Ende Juli Urlaub an der niedersächsischen Küste gebucht. Das könnte nach Einschätzung von Tourismusexperten daran liegen, dass wieder mehr Gäste ins Ausland reisen. Offenbar ist die Angst vor einer Ansteckung mit Corona nicht mehr vorhanden oder viel weniger ausgeprägt.

Weitere Informationen Ostfriesische Inseln: Siebenmal Erholung Aneinandergereiht wie Perlen liegen die sieben Ostfriesischen Inseln in der Nordsee. Lange Strände und viel Natur prägen die größtenteils autofreien Eilande. Tipps für Urlauber. mehr Urlaub zum Durchatmen am Wattenmeer Sonne, Wind und Meer: An der Nordsee locken kilometerlange Strände, beschauliche Orte und eine einzigartige Naturlandschaft. mehr

Mit den Temperaturen steigen die Buchungen

Wie immer spielt aber auch das Wetter eine Rolle. Bisher war es eher durchwachsen. Jetzt ist jedoch die große Hitze da und die Menschen suchen Abkühlung im Meer. Dann könnten die Unterkünfte auch schnell wieder knapp werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.07.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Meer und Küste Tourismus