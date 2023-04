Sie sind wieder da: Schweinswale in Wilhelmshaven Stand: 05.04.2023 10:32 Uhr Die Schweinswale kommen: Auf der Suche nach Nahrung tummeln sie sich jedes Frühjahr nah an der Küste und im Jadebusen. Wilhelmshaven feiert das Naturschauspiel mit den Schweinswaltagen.

Von Karsamstag an gibt es acht Tage lang eigentlich nur eins in Wilhelmshaven: Wale beobachten. Täglich werden nach Angaben des Nationalparks Wattenmeer Whale-Watching-Touren auf dem Schiff und an Land angeboten, begleitet von Fachleuten. Ostersonntag und Ostermontag wird es laut am Südstrand: "Walrufer" machen Besucher dann hörbar aufmerksam, wenn ein Schweinswal zu sehen ist. Naturfotografen und -fotografinnen können an einem "Fotowalk" des Vereins JadeWale teilnehmen.

VIDEO: Schweinswaltage in Wilhelmshaven: Meeressäugern auf der Spur (18.04.2022) (3 Min)

Schweinswaltage: Erster Schultag in der "Walschule" möglich

Am Mittwoch sind die Osterferien vorbei - vielleicht gar nicht so schlimm? Schulklassen können bei den Schweinswaltagen an einer "Walschule" teilnehmen und einiges über Deutschlands einzige heimische Walart lernen. Zum Beispiel: Schweinswale gehören zu den kleinsten Walen der Welt.

Fotoschau und Mitmach-Raum im Wattenmeer Besucherzentrum

Die Schweinswaltage gibt es in diesem Jahr zum siebten Mal. Hauptveranstalter ist das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum. Die dortige interaktive Ausstellung wird der Ankündigung zufolge durch eine große Fotoausstellung über Wale ergänzt. Außerdem soll es einen "Aktionsraum" zum Mitmachen geben, der täglich geöffnet ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.04.2023 | 09:00 Uhr