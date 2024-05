Stand: 16.05.2024 10:47 Uhr 50 Meter über der Weser: Rekordversuch auf Slackline

Auf einer Slackline wollen Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland am Wochenende die Weser in Bremen überqueren und dabei einen neuen Rekord aufstellen. In 50 Meter Höhe spannen sie die längste urbane Slackline Deutschlands. Zwei schmale Gurte verbinden eine Brauerei am Neustädter Ufer und den Turm der evangelischen Kulturkirche St. Stephanie auf der Altstadtseite. Die Strecken verlaufen in einem V und sind 300 beziehungsweise 330 Meter lang. Die Gurte sind nur 2,5 Zentimeter breit und 3 Millimeter schmal. "15 Sportlerinnen und Sportler werden versuchen, darauf über die Weser zu laufen", erläuterte Sabine Hatscher, Sprecherin der Bremischen Evangelischen Kirche. Der Rekordversuch findet am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr statt. Sollte der Versuch gelingen, dann wäre das urbaner Deutschland-Rekord. Den hält momentan Berlin. Am Rande der Aktion können Anfänger ihre Balance auf einer Slackline am Boden selbst testen.

