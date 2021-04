Stand: 13.04.2021 10:22 Uhr Segelschulschiff "Deutschland" Umzug Richtung Bremerhaven?

Das Segelschulschiff "Deutschland" zieht voraussichtlich nach Bremerhaven um. Das berichten der "Weser-Kurier" und die "Nordseezeitung". Die Mehrheit des Trägervereins habe sich dafür ausgesprochen. Der Verein war zuletzt nicht mehr zufrieden mit dem Liegeplatz der Dreimasters an der Weser in Bremen-Vegesack. Er hofft, dass in Bremerhaven mehr Menschen das Schiff besuchen. Auf der Deutschland kann in normalen Zeiten auch übernachtet und gefeiert werden. Für die Stadt Bremerhaven könnte der Segler ein neues Wahrzeichen werden.

