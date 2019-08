Stand: 31.08.2019 11:23 Uhr

Segelschiff "Seute Deern" sackt auf Hafengrund ab

Das Wahrzeichen des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven, der Dreimastsegler "Seute Deern", liegt im Museumshafen auf Grund. Das knapp 76 Meter lange Holzschiff sei in der Nacht zu Sonnabend zunächst in eine gefährliche Schräglage gekommen und anschließend rund zwei Meter auf den Grund des Hafenbeckens abgesackt, teilte die Feuerwehr mit. Zuvor sei es zu einem massiven Wassereinbruch gekommen. Aktuell liege das Schiff sicher auf Grund, sagte eine Feuerwehrsprecher am Sonnabend zu NDR.de. Angesichts der zu erwartenden Touristen habe die Polizei das Gelände jedoch zur Sicherheit weiträumig abgesperrt.

Passanten fiel Schieflage der "Seute Deern" auf

Einem Passanten war demnach am Freitagabend zunächst aufgefallen, dass das Schiff schief im Hafenbecken lag. Er benachrichtigte daraufhin die Feuerwehr. Als diese und Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) daraufhin die "Seute Deern" erkundeten, habe sie sich so bedrohlich geneigt, dass der Einsatz abgebrochen wurde.

Undichter Rumpf: Ist Pumpe ausgefallen?

Ein Grund für den Wassereinbruch könnte der seit Langem undichte Rumpf sein. Aus dem Schiff muss laut Feuerwehr kontinuierlich Wasser gepumpt werden. Medienberichten zufolge könnte eine der Pumpen ausgefallen sein. Die Feuerwehr konnte dies jedoch nicht bestätigen.

Dreimaster muss für Millionen saniert werden

Der historische Dreimaster gehört zur Museumsflotte des Deutschen Schifffahrtsmuseums und soll für 32 Millionen Euro saniert werden. Der Bund beteiligt sich mit 17 Millionen Euro an den Kosten. Wann die Sanierung beginnt, ist nach dem Vorfall vom Freitagabend noch ungewisser als zuvor. Bereits im Februar hatte es auf der "Seute Deern" gebrannt.

