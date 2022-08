Stand: 04.08.2022 07:30 Uhr Seenotretter verhindern Untergang eines Fischkutters

Deutsche und niederländische Seenotretter haben den Untergang eines Fischkutters in der Emsmündung verhindert. Durch einen Defekt war am Mittwochnachmittag Wasser in den Maschinenraum gelangt und der Kutter bekam Schlagseite, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte. Zwei deutsche Rettungskreuzer und ein niederländisches Rettungsboot pumpten das Wasser wieder ab. Zwischenzeitlich habe das Wasser im Maschinenraum des Kutters rund 80 Zentimeter hoch gestanden, hieß es. Der Kutter aus Greetsiel (Landkreis Aurich) konnte anschließend aus eigener Kraft weiterfahren. Die beiden Besatzungsmitglieder blieben unverletzt.

