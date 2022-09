Stand: 14.09.2022 14:52 Uhr Seenotretter halten Großübung vor Wilhelmshaven ab

Seenotretter üben seit Mittwoch drei Tage lang in der Nordsee vor Wilhelmshaven den Ernstfall. Trainiert wird das richtige Zusammenspiel der Besatzungen, Schiffbrüchige zu suchen und zu retten, Verletzte zu versorgen und Havaristen abzuschleppen, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte. Sechs Rettungseinheiten der DGzRS und zwei Hubschrauber nehmen an der Großübung teil. Ein Hubschrauber kommt vom ADAC, ein Rettungshubschrauber von den Marinefliegern aus Nordholz. Die genauen Übungsszenarien werden den beteiligten Besatzungen erst mit der jeweiligen "Alarmierung" mitgeteilt. So sollen möglichst realistische Situationen geprobt werden. Auch Verletztendarsteller eines Spezialteams sind an den Übungen beteiligt. Trainings ihn ähnlicher Größenordnung hatten die Seenotretter in den beiden vergangenen Jahren vor Rügen und in der Lübecker Bucht abgehalten.

