Stand: 05.03.2021 15:24 Uhr Schwerverletztes Baby: Polizei ermittelt in alle Richtungen

Im Landkreis Cloppenburg ist ein schwer verletzter Säugling aus der Gemeinde Emstek am Mittwochabend ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat, handelt es sich um ein Mädchen. Zu der Art der Verletzungen will sich die Polizei derzeit nicht äußern. Ob es sich bei dem Fall um einen Unfall oder womöglich um eine Straftat handelt, sei unklar, so die Polizei. Ermittler der Polizeiinspektion befragen nun Zeugen und stehen auch mit Experten in Kontakt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.03.2021 | 14:30 Uhr