Schortens: 8.557 Menschen sollen erneut geimpft werden Stand: 10.08.2021 16:22 Uhr Kochsalzlösung statt Vakzin: Der Impfskandal von Schortens (Landkreis Friesland) weitet sich aus. Sozialministerium, Landkreis und Polizei haben die Öffentlichkeit über das Ausmaß informiert.

"Es geht um insgesamt 8.557 Menschen, die womöglich ganz oder teilweise keinen Impfschutz erhalten haben, obwohl sie davon ausgehen", sagte Frieslands Landrat Sven Ambrosy (SPD) am Dienstag in Jever. Die betroffenen Personen würden nun vom Landkreis angeschrieben, um ihre möglicherweise fehlende Impfung nachzuholen. Zudem sind eine Bürger-Hotline unter der Nummer (0800) 0 00 51 60 sowie eine FAQ-Info-Seite geschaltet. Eine Mitarbeiterin des Impfzentrums Friesland soll statt Vakzinen Kochsalzlösung gespritzt haben. "Wir haben den begründeten Verdacht für eine Gefahr", sagte Peter Beer, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, auf der Pressekonferenz. Bei Zeugenvernehmungen von Mitte bis Ende Juni habe es konkrete Hinweise auf weitere Fälle gegeben. Details hierzu nannte Beer nicht.

Senioren, Pflegepersonal, Erziehende und Ärzte betroffen

Bei den Betroffenen soll es sich vor allem um über 70 Jahre alte Menschen handeln, die zwischen dem 5. März und 20. April das Impfzentrum Friesland in Schortens-Roffhausen besucht haben. Geimpft wurden im betreffenden Zeitraum aber auch Mitarbeitende von Hospizen und mobilen Pflegediensten, Erzieherinnen und Erzieher sowie Ärztinnen und Ärzte.

Videos 2 Min Schröder: Umfang der Manipulationen ist unbekannt Claudia Schröder vom niedersächsischen Krisenstab stellt den aktuellen Stand der Erkenntnisse aus Friesland dar. (10.10.2021) 2 Min

Krisenstab: Wiederholung der Impfung ist unproblematisch

In Hannover äußerte sich heute der niedersächsische Corona-Krisenstab zu den Vorfällen. Wie die stellvertretende Leiterin Claudia Schröder sagte, können die Betroffenen ab sofort Termine für die Impfzentren Friesland, Wilhelmshaven, Ammerland und Wittmund buchen. "Da wir nicht wissen, ob, wie viele und wer konkret betroffen ist und wir über einen Zeitraum von sieben Wochen reden, haben wir allen angeboten, eine Wiederholung durchzuführen", so Schröder, die betonte: "Eine Wiederholungs-Impfung ist selbst dann anzuraten und unproblematisch, wenn die Impfung erfolgreich war. Das würde in dem Fall den Schutz nicht erhöhen, aber sie ist völlig unschädlich. Und daher ist das jetzt das Mittel der Wahl." Auch der Präsident des Landesgesundheitsamts, Matthias Pulz, sagte, zusätzliche Impfungen seien gesundheitlich unbedenklich.

Impfzentren stehen Betroffenen weiter zur Verfügung

"Wir stellen den Betrieb der stationären Impfzentren ja eigentlich am 30. September ein. Für diesen Personenkreis, der hier betroffen ist, werden wir definitiv vor Ort eine Zweitimpfung organisieren", sagte Schröder weiter. Das habe der Landkreis bereits sichergestellt. Und: Die Impfzertifikate der betroffenen Personen behalten den Angaben zufolge weiterhin ihre Gültigkeit.

Landkreis: Antikörpertests diesmal nicht sinnvoll

Ende April war der Fall bekannt geworden - da war man allerdings davon ausgegangen, dass lediglich sechs Spritzen mit Kochsalzlösung gefüllt wurden. Die möglichen Betroffenen wurden auf Antikörper getestet und beim Fehlen von Antikörpern erneut geimpft. Diesmal aber seien Antikörpertests nicht sinnvoll, teilte der Landkreis Friesland mit: "Da die durchgeführten Impfungen jetzt bereits Monate zurückliegen, kann die Antikörperdynamik individuell nicht sicher beurteilt werden. Somit bieten Antikörpertests in der jetzigen Situation keine gute Orientierung", heißt es auf der Internetseite des Landkreises.

Viele Fragen, doch die Beschuldigte schweigt

Momentan ist völlig unklar, in wie vielen der 8.557 potenziellen Fälle tatsächlich Kochsalzlösung gespritzt wurde. "Fakt ist, wir wissen nicht, wie viele davon ungeimpft oder nur teilweise geimpft sind", sagte Krisenstabsleiter Heiger Scholz. "Es mag sein, dass nur jede dritte Spritze manipuliert war, es mag sein, dass es keine weiteren Fälle gibt. Die Frau zeigt sich leider gegenüber der Polizei nicht kooperativ, sondern sie schweigt."

Weitere Informationen Kochsalzlösung geimpft: Polizei prüft auch politisches Motiv Die Mitarbeiterin hatte Kritik an Corona-Maßnahmen im Netz geteilt. Dieser Aspekt solle zumindest untersucht werden. (07.05.2021) mehr

Politisches Motiv wird geprüft

Als am 21. April ans Licht kam, dass die verdächtige Mitarbeiterin sechs Menschen Kochsalz statt den Biontech-Wirkstoff injiziert hatte, gab die Frau an, sie habe vertuschen wollen, dass ihr eine Ampulle heruntergefallen war. Die Zahl der Betroffenen wuchs allerdings und ließ Zweifel an dieser Darstellung aufkommen. 22 Menschen ließen sich im Mai nachimpfen. Zwischenzeitlich ermittelte die Polizei, dass die Frau in sozialen Medien impfkritische Texte geteilt hatte. Das Fachkommissariat für politisch motivierte Kriminalität übernahm die Ermittlungen.

Weitere Informationen Salzlösung statt Biontech: 22 Menschen werden erneut geimpft Bei ihnen konnten keine Antikörper nachgewiesen werden - knapp drei Wochen nach dem Vorfall im Impfzentrum Friesland. (11.05.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.08.2021 | 13:00 Uhr