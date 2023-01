Stand: 27.01.2023 15:49 Uhr Schockanrufe: Telefonbetrüger erbeuten 200.000 Euro

Kriminelle haben am Donnerstag in Cuxhaven und Bremerhaven in zwei Fällen Menschen um jeweils mehr als 100.000 Euro betrogen. Das teilte die Polizei mit. Sie warnte erneut vor solchen Anrufen oder Nachrichten über Messenger-Dienste wie WhatsApp. Laut Polizei geben sich die Kriminellen als Polizei- oder Justizbeamte, manchmal auch als Bankmitarbeiter aus. Die Masche sei immer gleich. Es gehe darum, dass angeblich einem Familienmitglied geholfen werden müsse, weil es einen schweren Unfall verursacht habe und nur mit der Zahlung eines hohen Geldbetrags der Untersuchungshaft entgehen könne. Die Polizei Cuxhaven weißt darauf hin, dass Polizei und Justiz niemals Geld oder Wertgegenstände entgegen nehmen. Auch sammle die Polizei diese nicht zum Schutz vor Diebstahl ein.

