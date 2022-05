Schnellerer Bau von LNG-Terminals: Auch Bundesrat stimmt zu Stand: 20.05.2022 11:28 Uhr Der Bau von Flüssiggas-Terminals kann künftig schneller genehmigt werden. Der Bundesrat hat jetzt einem entsprechenden Gesetz zugestimmt. Ziel ist die Unabhängigkeit von russischem Gas.

Für den Import von Flüssiggas (LNG) fehlte in Deutschland bislang die notwendige Infrastruktur. Um den Bau der Terminals zu beschleunigen, sollen die Genehmigungsbehörden vorübergehend bestimmte Verfahrensschritte auslassen können - diese betreffen besonders die Umweltverträglichkeitsprüfung. Das kritisieren Umweltverbände. Das erste schwimmende LNG-Terminal soll noch vor Ende des Jahres in Wilhelmshaven in Betrieb gehen.

VIDEO: Minister Habeck besucht LNG-Terminal in Wilhelmshaven (1 Min)

Keine Gegenstimmen im Bundestag

Bereits am Donnerstag hatte der Bundestag dem Vorhaben grünes Licht gegeben. Das Gesetz passierte das Parlament ohne Gegenstimmen - nur AfD und Linke enthielten sich. Mit dem Import von LNG will Deutschland unabhängig von russischem Gas werden. Vor zwei Monaten hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Energiepartnerschaft mit Katar vereinbart.

