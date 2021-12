Schlechte Jahresbilanz für Cuxhavener Hochseefischer Stand: 27.12.2021 14:55 Uhr Die Weihnachtsruhe ist für die Cuxhavener Fischer vorbei: Der Hochseetrawler Janne-Kristin nimmt heute Kurs auf die norwegische Küste. Nach einem schlechten Jahr hofft die Branche auf bessere Fänge.

Denn die Bilanz für die Hochseefischer fällt den Angaben zu Folge miserabel aus. 2021 werde als eines der schlechtesten Jahre in die Geschichte der deutschen Hochseefischerei eingehen, hieß es. Der Brexit habe den Kampf um die Fangquoten noch verschärft.

Videos 4 Min Aus für Dorsch & Co. - Wie sieht nachhaltiger Fischhandel aus? Sebastian Baier kauft keine gefährdeten Arten ein. Weil er weiß: Geht es den Beständen schlecht, verbietet sich jedes Geschäft. (17.11.2021) 4 Min

Fangquoten treffen Cuxhavener Fischer

2022 könnte sich das fortsetzen. Der Grund: neue Fangquoten der EU ab Januar. Deutsche Fischer dürfen demnach im kommenden Jahr in der Nordsee zwar mehr Hering, aber weniger Seelachs fangen. Gerade dies trifft die niedersächsischen Fischer in Cuxhaven besonders hart - denn die dortige Kutterfisch-Genossenschaft ist auf den Seelachs-Fang spezialisiert. Dazu kommt: Bereits in den vergangenen zwei Jahren hat die Genossenschaft nach eigenen Angaben mehr als die Hälfte ihrer Fangquoten verloren.

Weniger Geld für Besatzungen

Geschäftsführer Kai-Arne Schmidt kündigte gegenüber dem NDR an, ab Januar auf jeden Fall eines, möglicherweise auch zwei seiner sieben Schiffe im Hafen liegen zu lassen. Die betroffenen Besatzungsmitglieder sollen dann auf die verbliebenen Seelachs-Fänger verteilt werden. Die Besatzungen müssen aber mit Einbußen bei der Heuer rechnen - denn diese hängt in der Fischerei auch vom Fangergebnis ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.12.2021 | 15:00 Uhr