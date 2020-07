Stand: 28.07.2020 08:11 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Schlafstrandkörbe so beliebt wie nie

Wer eine romantische Nacht am Strand verbringen will, kann das in einem Schlafstrandkorb machen. Die wenigen, die es in Niedersachsen gibt, sind begehrt - insbesondere in der Corona-Krise. Die Anbieter an der Küste und auf den Inseln verzeichnen in diesem Sommer eine gestiegene Nachfrage. "Das ist Urlaub mit Abstand - da ist man gefühlt noch mehr für sich als in einer Ferienwohnung", sagt Jennifer Renner von der Tourismus-Organisation Die Nordsee. Die beiden Schlafstrandkörbe in Otterndorf bei Cuxhaven etwa seien für den kompletten August ausgebucht. "Dieses Jahr kommen mehr Buchungen rein, weil viele Menschen in Deutschland Urlaub machen", so Renner.

