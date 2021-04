Stand: 07.04.2021 07:55 Uhr Schafstall in Brand - Mehrere Tiere sterben

Der Brand eines Schafstalls hat in der Nacht zu Mittwoch die Feuerwehr im Landkreis Wesermarsch beschäftigt. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass mehrere Tiere in den Flammen starben. Augenzeugen berichteten, dass die Feuerwehrleute etliche Schafe und Lämmer aus dem Stall trugen. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt. Warum das Feuer in Berne ausbrach ist unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.04.2021 | 07:30 Uhr