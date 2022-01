Stand: 03.01.2022 15:03 Uhr Rhauderfehn: Feuerwerkskörper explodieren bei Wohnungsbrand

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Leer sind mehrere Feuerwerkskörper explodiert. Dabei wurde das Gebäude stark beschädigt, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Die Wohnungen im Rhauderfehner Ortsteil Collinghorst sind nach dem Feuer vom Sonntagabend nicht mehr bewohnbar. Die genaue Brandursache war zunächst unklar. Den Angaben zufolge breitete sich das Feuer wegen der Feuerwerkskörper schnell aus. Die Bewohner hätten sich unverletzt in Sicherheit bringen können. Der Schaden am Gebäude belaufen sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro, sagte der Sprecher der Feuerwehr.

