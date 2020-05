Stand: 08.05.2020 14:33 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Reihentest im Landkreis Aurich: Kaum Infektionen

Die Dunkelziffer von Corona-Infizierten im Landkreis Aurich und in der Stadt Emden fällt einer Untersuchung zufolge gering aus. Bei einem Reihentest im April waren drei von 1.000 untersuchten Personen positiv auf das Virus getestet worden. Das haben der Landkreis und die Stadt am Freitag bekannt gegeben. Das sei ein gutes Ergebnis, sagte Aurichs Landrat Olaf Meinen (parteilos). Es zeige, dass die strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gewirkt hätten. Die Dunkelziffer sei erheblich geringer als erwartet, so Meinen.

Videos 00:58 Niedersachsen 18.00 Reihenuntersuchung auf Corona in Ostfriesland Niedersachsen 18.00 Mit Reihentest wollen der Kreis Aurich und die Stadt Emden rund 1.000 Menschen auf das Coronavirus untersuchen. Erwartet wird eine Erkenntnis über die Dunkelziffer an Infizierten. Video (00:58 min)

Milde Verläufe der Infektion

Für den Reihentest waren 1.000 Freiwillige aus gefährdeten Berufen auf das Virus getestet worden: Kranken- und Altenpfleger, Polizisten und Kinderbetreuer. Positiv getestet wurden eine Altenpflegerin, eine Reinigungskraft aus einem Krankenhaus und die Mitarbeiterin einer Arztpraxis, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Alle Infektionen verliefen den Angaben zufolge mild.

Was ist dran an geringen Infektionszahlen?

Die Stadt Emden und der Landkreis Aurich hatten den Reihentest gemacht, weil die Infektionszahlen dort außergewöhnlich niedrig sind. Bislang gab es dort nur rund 120 gemeldete Infektionen. "Wir wollten wissen, ob das der Wahrheit entspricht, weil an der Küste bis Ende März noch viele Urlauber waren", sagte Emdens Oberbürgermeister Tim Kruithoff (parteilos). Anfang Juni wollen die beiden Kommunen einen weiteren Reihentest durchführen. Dieses Mal sollen repräsentativ 1.000 Bürger getestet werden.

Kosten: 60.000 Euro

Der Reihentest kostet die Kommunen rund 60.000 Euro. Bislang hatte es solche Untersuchungen nur in München und im nordrhein-westfälischen Landkreis Heinsberg gegeben.

