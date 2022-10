Stand: 19.10.2022 09:20 Uhr Serie von Feuern in Wilhelmshaven: Erneut brennt Keller

In der Nacht zu Mittwoch ist in der Wilhelmshavener Südstadt wieder ein Feuer in einem Keller ausgebrochen. Wie die Stadt mitteilte, brannte am Abend Müll in einer Waschtonne. Die Feuerwehr habe das Feuer schnell löschen und die Hausbewohnerinnen und -bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren können. Seit dem 10. Oktober werden den Angaben zufolge immer wieder Brände in Kellern und Treppenhäusern gelegt. Erst am Montag rückte die Feuerwehr zu drei Bränden aus: Zunächst wurden die Retter zu einem Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt gerufen. Zeitgleich wurde ein brennender Papiercontainer gemeldet, wenig später ein weiterer Kellerbrand, ebenfalls in der Innenstadt. Die Polizei ermittelt.

