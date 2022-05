Stand: 19.05.2022 07:29 Uhr Rastede: Mann tritt auf Straße und wird von Auto erfasst

Ein 61-jähriger Fußgänger ist am Mittwoch in Rastede im Landkreis Ammerland von einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Laut Augenzeugen soll der Mann am Abend stark schwankend plötzlich auf die Raiffeisenstraße gelaufen sein. Ein 85-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Mann. Er wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Noch ist nicht klar, ob der Mann unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

