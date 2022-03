Prozess gegen Vorgesetzte: Högel berichtet von letztem Mord Stand: 08.03.2022 15:50 Uhr Patientenmörder Niels Högel hat am Dienstag vor dem Landgericht Oldenburg erneut als Zeuge ausgesagt. Angeklagt sind sieben frühere Vorgesetzte von Högel aus den Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst.

Die Vorgesetzten sollen den damaligen Krankenpfleger trotz Hinweisen auf die Verbrechen nicht gestoppt haben, lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Sie wirft den drei Ärzten, drei leitenden Pflegerinnen und Pflegern sowie einem Ex-Klinik-Geschäftsführer in unterschiedlichem Umfang Beihilfe zum Totschlag beziehungsweise versuchten Totschlag durch Unterlassen vor. Von Högel erhofft sich das Gericht Hinweise darauf, ob sich die Angeklagten schuldig gemacht haben. Der 45-Jährige war in der vergangenen Woche bereits zweimal vor Gericht vernommen worden und äußerte sich dabei auch zu einzelnen Opfern.

Patientin stirbt rasch nach Gabe von Sotalex

Nun schilderte Högel am Dienstag die Umstände seines letzten Mordes am 24. Juni 2005 in Delmenhorst - an den er sich gut erinnern könne, wie er vor Gericht sagte. Es war der letzte Tag vor seinem Urlaub gegen Ende der Spätschicht. Am folgenden Tag wollte er mit seiner Familie in die Niederlande fahren, Urlaub machen. Er habe der 67-jährigen Patientin, die mit schwerster Atemnot auf die Intensivstation in die Klinik Delmenhorst gebracht worden war, das Herzmittel Sotalex in den linken Unterarm gespritzt. "Der Zustand verschlechterte sich schnell", sagte der 45-Jährige. "Ich erinnere mich, dass relativ zeitnah und zügig der Tod festgestellt wurde", was ihn überrascht habe. Er sprach von einer Notfallsituation, die er "perfiderweise" ausgenutzt habe. Er habe sie totgespritzt, so Högel.

Kollege sieht Ähnlichkeit zu Vorgehen in Oldenburg

Im Patientenzimmer seines Opfers seien damals auch eine Schwester und ein Pfleger gewesen, schilderte Högel die Situation. Als er rausgegangen sei, habe der Pfleger, mit dem Högel auch in Oldenburg zusammenarbeitete, gesagt: "Derselbe Scheiß wie in Oldenburg." An der dortigen Klinik hatte Högel ebenfalls zahlreiche Patienten zu Tode gespritzt.

Prozess soll bis November laufen

2019 wurde Högel für insgesamt 85 Morde zu lebenslanger Haft verurteilt. In dem nun stattfindenden Folgeprozess gegen die früheren Vorgesetzten steht der 45-Jährige erstmals als Zeuge vor Gericht. Für den Prozess sind bis Ende November insgesamt 42 Verhandlungstage angesetzt. Mittwoch soll die Vernehmung Högels fortgesetzt werden.

