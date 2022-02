Prozess gegen Högel-Vorgesetzte: Angeklagter schwer krank Stand: 14.02.2022 18:46 Uhr An dem anstehenden Prozess gegen ehemalige Vorgesetzte des Patientenmörders Niels Högel wird einer der Angeklagten nicht teilnehmen. Er ist schwer krank und daher verhandlungsunfähig.

Betroffen ist der Stationsleiter Pflege der Intensivstation der chirurgischen Abteilung des Klinikums Delmenhorst. Das Verfahren gegen ihn wurde nun abgetrennt, wie das Landgericht Oldenburg am Montag mitteilte. Sobald der "nunmehr gesondert Verfolgte wieder verhandlungsfähig sein sollte, wird das Verfahren gesondert gegen ihn fortgesetzt werden", so das Gericht.

Weitere Informationen Frühere Högel-Vorgesetzte ab Donnerstag vor Gericht Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, von den Morden des verurteilten Krankenpflegers gewusst zu haben. mehr

Prozess gegen sieben Angeklagte aus Oldenburg und Delmenhorst

Damit müssen sich sieben statt - wie ursprünglich vorgesehen - acht ehemalige Vorgesetzte von Niels Högel von Donnerstag an vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Angeklagt sind vier Vorgesetzte aus den Kliniken in Oldenburg und drei aus Delmenhorst. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, von den Tötungen durch den Pfleger Högel an Patientinnen und Patienten gewusst, diese aber nicht gestoppt zu haben. Das Gericht befasst sich mit drei Tötungen in Oldenburg und fünf in Delmenhorst.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.02.2022 | 12:00 Uhr