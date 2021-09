Preis der Paul-Ehrlich-Stiftung für Biontech-Gründer Stand: 21.09.2021 15:36 Uhr Für ihre Impfstoffforschung werden die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin sowie die Biochemikerin Katalin Karikó mit dem "Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis" ausgezeichnet.

Laut Stiftungsrat der Paul-Ehrlich-Stiftung erhalten sie die mit 120.000 Euro dotierte Auszeichnung für die Entwicklung von Messenger-RNA (mRNA). Die Forschenden hätten eine Technologie etabliert, die in Teilbereichen der Medizin eine Wende einleiten dürfte, begründete die Jury ihre Wahl. Dadurch sei das schnelle Entwickeln der Corona-Impfstoffe erst möglich geworden.

Folgt jetzt der Medizin-Nobelpreis?

Der Preis gilt als einer der bedeutendsten in der medizinischen Grundlagenforschung. Viele der Ausgezeichneten bekamen später den Medizin-Nobelpreis. Die in Lastrup im Landkreis Cloppenburg aufgewachsene Türeci und ihr Partner Sahin hätten seit den 1990er-Jahren an der Entwicklung von Impfstoffen gegen Krebs gearbeitet und dabei auf die Gabe von mRNA gesetzt, so der Stiftungsrat. Zur Anwendung ihrer Forschung gründeten sie 2008 das Unternehmen Biontech, um ihre Forschung auch anwenden zu können. Karikó schloss sich 2013 an.

