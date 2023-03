Stand: 18.03.2023 12:36 Uhr Polizei sucht mit Hubschrauber nach Einbrecherbande - Festnahme

Nach einer Reihe von Einbrüchen in den Landkreisen Diepholz und Verden hat die Polizei in der Nacht zu Samstag in Bremen einen Jugendlichen festgenommen. Zwei weitere mutmaßliche Komplizen seien noch flüchtig, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Die Jugendbande operiere von Bremen aus entlang der Bahnlinie in den Landkreisen Verden und Diepholz. Dort kam es in den vergangenen Wochen häufiger zu Einbrüchen in Privatwohnungen und Geschäften, zuletzt in der Nacht zu Samstag bei einer Rentnerin in Weyhe. Die Polizei setzte bei der Suche nach der Bande auch einen Hubschrauber ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.03.2023 | 11:00 Uhr