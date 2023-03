Stand: 02.03.2023 07:12 Uhr Polizei nimmt Drogenhändler in Lohne hoch

Der Polizei im Landkreis Vechta ist ein Schlag gegen eine Drogenbande gelungen. Wie sie jetzt mitteilte, haben Spezialkräfte Ende Februar bei Lohne zwei Männer festgenommen. Im Auto der 23 und 24 Jahre alten Männer wurden etwa 100 Gramm Kokain sowie eine Machete und ein Springmesser gefunden. Die beiden Beschuldigten sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. In der Folge wurde am Mittwoch ein Wohnhaus in Lohne durchsucht. Dabei wurden weitere Beweismittel wie Bargeld, Cannabis, Schmuck sowie eine Schusswaffe mit Munition und eine Schreckschusswaffe sichergestellt.

