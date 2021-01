Stand: 06.01.2021 21:53 Uhr Polizei löst in Papenburg christliche Gebetsstunde auf

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei in Papenburg am Dienstagnachmittag eine religiöse Veranstaltung mit insgesamt 15 Teilnehmern aufgelöst. Die Christen im Alter zwischen 53 und 81 Jahren hatten sich im Wohnzimmer eines privaten Wohnhauses versammelt, um gemeinsam zu beten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei Eintreffen der Beamten hielt der Pastor eine Predigt. Die Gläubigen saßen eng an eng und ohne Mund-Nasen-Schutz nebeneinander. Der Pastor ergriff noch vor Feststellung seiner Personalien die Flucht. Die Daten der übrigen Teilnehmer wurden aufgenommen. Sie müssen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Die Identität des Pastors wird derzeit von der Polizei ermittelt.

