Polizei in Wilhelmshaven rollt Cold Case von 1994 wieder auf Stand: 01.02.2022 09:23 Uhr 28 Jahre nach dem Fund eines unbekannten Toten vor Helgoland versuchen niedersächsische Behörden nun mit einer internationalen Öffentlichkeitsfahndung seine Identität zu klären.

Am Dienstag veröffentlichten die Polizei in Wilhelmshaven und die Staatsanwaltschaft Oldenburg Fotos, um den sogenannten Cold Case - einen lange ungelösten Fall - neu aufzurollen. Die Fahndung ist Ergebnis einer Zusammenarbeit der Polizeiakademie Niedersachsen mit britischen Polizeistellen und elf britischen und australischen Universitäten.

Verletzungen an Kopf und Oberkörper

Am 11. Juli 1994 hatte der frühere Bundesgrenzschutz See, heute die Bundespolizei See, den Leichnam aus der Nordsee geborgen. Nach damaligen Ermittlungen soll der Mann zu Lebzeiten etwa 1,97 Meter groß und zwischen 70 und 75 Kilogramm schwer gewesen sein. Er dürfte vermutlich aus dem englischsprachigen Raum stammen und bei seinem Tod zwischen 45 und 50 Jahre alt gewesen sein. Die Ermittler stellten Verletzungen am Kopf und Oberkörper fest.

Über Bord geworfen?

Zudem war der Körper mit Gewichten beschwert, entsprechend gehen die Behörden von einem Tötungsdelikt aus. Unklar ist, ob er westlich von Helgoland von einem Schiff über Bord geworfen oder im Wasser dorthin getrieben wurde. Der Tote passt zu keinem Vermisstenfall.

Gekleidet in blauem Hemd und schwarzen Schuhen

Bei der Öffentlichkeitsfahndung setzen die Behörden neben der Skizze des Gesichts auch auf Bilder von Kleidungsstücken des toten Mannes. Sie zeigen etwa die gestreifte Krawatte und ein Etikett aus der Textilie, zudem ein hellblaues Hemd und dunkle Herrenschuhe. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0 44 21) 9 42 215 zu melden.

