Stand: 09.05.2022 08:01 Uhr Polizei in Ostfriesland warnt vor Telefonbetrügern

Die Polizei in den Landkreisen Aurich und Wittmund warnt vor einer Betrugsmasche durch falsche Polizisten. Die Betrüger geben sich am Telefon als Mitarbeiter der europäischen Polizeiagentur Europol aus. So sei etwa durch den Anruf einer angeblichen Europol-Mitarbeiterin ein 34-Jähriger im Landkreis Aurich um eine vierstellige Summe betrogen worden, teilte die Polizei mit. Sie rät dazu, solche Gespräche sofort zu beenden.

