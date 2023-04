Stand: 11.04.2023 17:44 Uhr Polizei findet im Kofferraum 1.434 unverzollte Stangen Zigaretten

Bei einer Verkehrskontrolle in Diepholz hat die Polizei am Montagabend mehr als 1.400 unverzollte Stangen Zigaretten beschlagnahmt. In dem Auto eines 51-Jährigen waren den Beamten mehrere größere Kartons aufgefallen, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge reagierte der Mann sehr nervös, sodass sich die Beamten zu einer näheren Kontrolle entschlossen. In den Kartons, im Kofferraum und in der Dachbox des Fahrzeuges fanden sie insgesamt 1.434 Stangen Zigaretten. Da alle Stangen laut Polizei unverzollt waren, wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen Steuerhehlerei eingeleitet.

