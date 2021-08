Polizei durchsucht Impfzentrum Schortens und DRK-Gebäude Stand: 26.08.2021 08:18 Uhr Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen Beamten mehrere Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Friesland. Die Soko "Vakzin" hat bei ihren Ermittlungen weitere Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Neben dem Impfzentrum selbst würden Räume der DRK-Kreisverbände Jeverland und Varel-Friesische Wehde überprüft, teilte die Polizeidirektion Oldenburg mit. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen geht es um den Verdacht des Abrechnungsbetrugs. Dieser war aufgekommen, als die Ermittler Beweise gegen eine ehemalige DRK-Mitarbeiterin suchten, die möglicherweise zahlreichen Patienten Kochsalzlösung statt eines Corona-Impfstoffs gespritzt haben könnte. Details zur Durchsuchung will die Polizei im Laufe des Tages bekannt geben.

Impfskandal flog im April auf

Der Anstoß zu den Ermittlungen kam im April. Damals hatte die beschuldigte Krankenschwester eingeräumt, am Impfzentrum in Schortens sechs Spritzen für Corona-Schutzimpfungen mit Kochsalzlösung gefüllt zu haben. Ihr sei beim Anmischen ein Fläschchen mit Impfstoff runtergefallen, behauptete sie, was sie habe vertuschen wollen. Vor Kurzem hatten der Landkreis Friesland und die Polizei jedoch mitgeteilt, dass nach weiteren Zeugenaussagen nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Frau weitere Spritzen mit Kochsalzlösung aufgezogen habe. Um die möglicherweise wirkungslosen Impfungen nachzuholen, sollen daher knapp 10.000 Betroffene als Vorsichtsmaßnahme nachgeimpft werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.08.2021 | 09:00 Uhr