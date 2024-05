Stand: 03.05.2024 12:21 Uhr Traditionssegler nehmen Gäste in Wilhelmshaven mit an Bord

Drei niederländische Traditionssegelschiffe sind derzeit in Wilhelmshaven am Bontekai zu Gast. Das teilt die Wilhelmshavener Touristik und Freizeit GmbH (WTF) mit. Der Dreimast-Toppsegelschoner "Swaensborgh" und die "Hendrika Bartelds" nehmen am Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr Gäste für Tagestörns auf die Jade mit an Bord. Für Sonntag können laut WTF auf der "Schwaensborgh" noch Tickets (Kosten: 75 Euro) gebucht werden. Die anderen Fahrten seien bereits ausverkauft, heißt es vom Veranstalter. Die "Atlantis" fährt nicht auf die Jade. Sie kann am Wochenende am Bontekai als Fotomotiv besichtigt werden.

