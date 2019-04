Stand: 08.04.2019 17:54 Uhr

Ottifanten-Ampeln in Emden: Ottos Vorschläge

Ob Mainzelmännchen, Elvis Presley oder die Bremer Stadtmusikanten - ausgefallene Ampelmännchen gibt es in Deutschland einige. Jetzt will die Emder Politik nachziehen und fordert Ottifanten auf den Ampeln der Innenstadt. Sie sollen als Touristenattraktion und zusätzliches Wahrzeichen der Stadt dienen. Dass die Wahl auf die Ottifanten fiel, ist natürlich kein Zufall. Schließlich ist Emden der Heimatort von Otto Waalkes, dem Erfinder der Kultfiguren. Und der soll - wenn es nach der Emder FDP-Fraktion geht - auch beim Design der Ampeln helfen.

Und was sagt Otto dazu?

Auf Anfrage von NDR.de gab Waalkes folgendes Statement ab: „Ich bin sehr stolz. Meine einzige Sorge besteht darin, ob die Fußgänger die Ampelfanten auch ernst nehmen. Denn das wäre immerhin das erste Mal, dass etwas von mir ernst genommen würde. Mit Ottifanten-Ampelmännchen würde auch niemand mehr bei Rot über die Straße gehen! Und bei Grün auch nicht. Alle würden stehen bleiben und die Ampeln angucken. Dann wäre es in der Stadt auch nicht immer so hektisch.“

Die ausgefallensten Ampelmännchen in Deutschland















Ottifanten: bald in rot und grün?

Die Idee zu den Ottifanten-Ampeln stammt vom stellvertretenden FDP-Kreisvorsitzenden Henning Meyer. "Ich habe gelesen, dass in Bad Zwischenahn Mainzelmännchen aufgestellt wurden. Da ist mir die Idee gekommen, das auch in Emden mit Ottifanten zu machen." Für den Ostfriesen war Otto ein großer Kindheitsheld, er ist sich sicher: Die Bewohner in Emden werden die Ampeln begrüßen.

Auch vom Stadtrat erwartet er Zustimmung. "Ich glaube, in dieser Sache sind wir uns alle einig, gerade die Parteien in Emden wollen natürlich die Stadt voranbringen." Sollte die Stadt den Antrag genehmigen, könnten die Ottifanten-Ampeln laut Meyer schon in Kürze die Straßen schmücken.

UMFRAGE Mögliche Antworten Was halten Sie von Ottifanten-Ampeln in Emden? Finde ich gut! Ist mir egal. Totaler Quatsch! Abstimmen Ergebnisse

Kreative Ampelmännchen - steigender Trend

Deutschlandweit werden die Fußgängerampeln immer ausgefallener. In Mainz leuchten Mainzelmännchen schon seit 2016 in rot und grün. Seit Februar dienen die ZDF-Wahrzeichen zu Ehren ihres Erfinders Wolf Gerlach auch in Bad Zwischenahn als Fußgängerampeln. Der Vater der Mainzelmännchen lebte bis zu seinem Tod in der Gemeinde. In Bremen tauchten die Stadtmusikanten anlässlich des Freimarkts als Fußgängerampeln auf und in Trier weist der berühmte Philosoph Karl Marx an einigen Plätzen der Innenstadt den Weg.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 08.04.2019 | 19:30 Uhr