Stand: 18.05.2022 11:45 Uhr Plus von 200 Prozent: Mehr Mauersegler in Ostfriesland

In Ostfriesland wurden bei der Stunde der Gartenvögel deutlich mehr Mauersegler gezählt im Vergleich zum Vorjahr. Hier habe sich die Zahl verdreifacht. Grund für den Anstieg könnte sein, dass durch das schöne Wetter mehr Insekten in der Luft seien, vermutet der NABU. Außerdem seien die Mauersegler in diesem Jahr später aus dem Winterquartier zurückgekommen, weshalb sie noch mitten in der Balz am Himmel zu sehen seien. Auch Mehlschwalben und Rauchschwalben wurden häufiger gezählt. Die meisten Vögel, die bei der Stunde der Gartenvögel am vergangenen Wochenende gezählt wurden, waren Haussperling, Amsel und Kohlmeise.

18.05.2022