Pkw-Fahrer fährt in Radfahrergruppe - ein Toter

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ist am Mittwochmittag ein 47-jähriger Rennradfahrer getötet worden. Außerdem erlitt ein 61-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte ein 22-jähriger Autofahrer beim Abbiegen offenbar die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet. Durch den Zusammenstoß wurde dieser Pkw, an dessen Steuer eine 37-jährige Frau saß, in eine Gruppe von insgesamt fünf Radsportlern geschleudert.

47-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Die hinteren beiden Rennradfahrer wurden von dem Auto erfasst. Beide erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Rettungshubschrauber brachten sie ins Krankenhaus gebracht, wo der 47-Jährige verstarb.

Gebäudewand stoppt Auto

Der Wagen der 37-Jährigen stieß nach der Kollision mit den Radfahrern mit einem geparkten Auto zusammen und wurde erst von einer Gebäudewand gestoppt. Die Frau und ihr 56-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der 22-jährige mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Schaden wird auf mindestens 70.000 Euro geschätzt. Die Strecke musste während der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

