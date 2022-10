Stand: 26.10.2022 09:08 Uhr Per Haftbefehl Gesuchter zahlt - und darf weiterfahren

Die Bundespolizei hat am Dienstag auf der A280 bei Bunde (Landkreis Leer) einen Wagen kontrolliert, in dem ein per Haftbefehl gesuchter Mann aus den Niederlanden als Beifahrer saß. Der 59-Jährige war bereits im Jahr 2020 wegen Insolvenzverschleppung in zwei Fällen verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch musste er noch 110 Tage Haft verbüßen oder eine Geldstrafe von 5.280 Euro zahlen. Da er die Strafe bei den Beamten bezahlen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen.

