Patientenmorde: Ermittler belastet Högels Ex-Vorgesetzte

Im Prozess gegen frühere Vorgesetzte des verurteilten Patientenmörders Niels Högel hat am Donnerstag der Chef der ehemaligen Sonderkommission "Kardio" ausgesagt - und die Angeklagten belastet.

Chefermittler Arno Schmidt trat am Donnerstag als Zeuge vor dem Landgericht Oldenburg auf. Er verwies auf Statistiken zu Sterbefällen und sprunghaft angestiegenen Medikamenten-Bestellungen sowie auf Protokolle des Betriebsrates am Klinikum Oldenburg. Daraus sei ersichtlich, dass sich die vorgesetzten Ärzte, Pflegedienstleiter und der damalige Geschäftsführer über Högels "patientenschädigendes Verhalten" im Klaren gewesen sein müssten. Dies sei auch aus Protokollen von Betriebsratssitzungen des Klinikums Oldenburg aus dem Jahr 2001 hervorgegangen, in denen über die hohe Sterberate gesprochen wurde.

VIDEO: Niels Högel sagt vor Gericht gegen ehemalige Vorgesetzte aus (01.03.2022) (3 Min)

Strichliste über Reanimationen und beteiligte Pflegekräfte

Schmidt ging auch auf eine Strichliste ein, auf der die Reanimationen auf der Station von Högel aufgeführt sind - und wer daran beteiligt war. Laut Schmidt führte Högel die Liste, die ein Pflegedienstleiter im Auftrag eines leitenden Arztes angefertigt hatte, mit 18 Reanimationen deutlich an. In einem handschriftlichen Vermerk über ein Auswertungsgespräch habe der Pflegedienstleiter angeregt, die Staatsanwaltschaft zu informieren. Der Geschäftsführer habe das jedoch abgelehnt und damit begründet, dass es keine belastenden Belege gebe und der Ruf des Hauses nicht gefährdet werden dürfe.

Högel wegen 85-fachen Mordes verurteilt

Über mehrere Stunden schilderte Schmidt die einzelnen Ermittlungsphasen für die Kliniken Oldenburg und Delmenhorst. Dort war Högel von Juni 1999 bis Oktober 2002 beziehungsweise von Dezember 2002 bis zu seiner Festnahme im Juli 2005 beschäftigt. 2019 wurde er wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt - er verbüßt seine Strafe in der JVA Oldenburg. Högel hatte Patienten nicht verordnete Medikamente gespritzt, um sie anschließend reanimieren zu können.

Tragen Vorgesetzte Mitschuld durch Unterlassen?

In dem jetzigen Verfahren will das Gericht klären, ob sich Vorgesetzte von Högel gegebenenfalls durch Unterlassen mitschuldig gemacht haben. Drei Ärzte, drei leitende Pflegerinnen und Pfleger und ein Ex-Geschäftsführer der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst müssen sich in dem Prozess verantworten. Die Anklage lautet in unterschiedlichem Umfang auf Beihilfe zum Totschlag beziehungsweise zum versuchten Totschlag jeweils durch Unterlassen.

