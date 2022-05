Stand: 04.05.2022 07:24 Uhr Ovelgönne: Flammen zerstören Scheune und Wohnhaus

In Övelgönne (Landkreis Wesermarsch) sind eine Scheune und ein benachbartes Wohnhaus bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Der 55-jährige Eigentümer konnte sich in Sicherheit bringen und wird in nächster Zeit bei Verwandten unterkommen, wie die Polizei mitteilte. Er war der einzige Bewohner des Anwesens. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro. Zunächst war den Erkenntnissen zufolge die Scheune am Dienstag kurz nach 18 Uhr in Brand geraten. Danach hätten die Flammen auf das Wohnhaus übergegriffen. Die Brandursache sei noch unklar. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Bundesstraße 211 gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.05.2022 | 07:30 Uhr