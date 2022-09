Stand: 15.09.2022 16:54 Uhr Ostfriesland: Mann steckt in Briefkasten fest

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz musste die Feuerwehr Ochtelbur (Landkreis Aurich) am Mittwoch ausrücken: Ein Mann war mit seiner Hand in einem Briefkasten eingeklemmt. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, konnten ihn die angerückten Einsatzkräfte binnen Minuten aus der misslichen Lage befreien und dem Rettungsdienst übergeben. Wie dem Mann das seltene Kunststück gelang, sich in einem Briefkasten zu verfangen, ist der Meldung der Feuerwehr Ochtelbur nicht zu entnehmen.

