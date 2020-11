Ostfriesische Inseln wollen kein Feuerwerk an Silvester Stand: 17.11.2020 10:51 Uhr Die sieben Ostfriesischen Inseln haben sich darauf verständigt, dass es keine Silvesterfeuerwerke geben soll. Wegen Corona wollen sie verhindern, dass sich die Menschen zum Jahreswechsel versammeln.

Die Zeit zwischen dem 25. Dezember und dem 3. Januar ist für die Ostfriesischen Inseln und die Nordseeküste eigentlich Hauptsaison. Ob das auch in diesem Corona-Winter der Fall sein wird, weiß zurzeit noch niemand. Klar ist aber schon jetzt, dass der Jahreswechsel ohne große Silvesterpartys, ohne Raketen und Böller gefeiert werden soll. Weder privat noch öffentlich sollen Feuerwerkskörper gezündet werden, so der dringende Appell an Einheimische und Gäste. "Lasst Raketen und Böller diesmal zu Hause und verbringt hier an der Nordsee einen ruhigen Jahreswechsel", bitten die Inseln.

Abstand halten - auch an Silvester

Wangerooges Bürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) müsste die Strandpromenade aufwendig überwachen lassen, wenn Silvester so ablaufen würde wie immer. Denn an der Promenade kommen sonst Gäste und Insulaner zusammen, um ihre Raketen abzufeuern. Das ist in diesem Jahr nicht erwünscht. Auf Borkum hat die Stadt selbst das Höhenfeuerwerk auf der Promenade abgesagt. Der Landkreis Wittmund bereitet seinen Appell noch vor. Er soll für Urlauber und Einheimische der beiden Inseln Spiekeroog und Langeoog sowie für Küstenorte wie Carolinensiel und Harlesiel gelten. Auch dort heißt es dann: Bitte kein Feuerwerk! In Norddeich wurde die Silvesterparty am Strand beim Haus des Gastes sogar schon vor Monaten abgesagt.

Niederlande verbieten Feuerwerk wegen Corona

In der vergangenen Woche hatten die Niederlande das Feuerwerk an Silvester verboten. Niedersachsens Nachbarland begründete das damit, dass die medizinischen Notdienste sich mitten in der Corona-Pandemie nicht auch noch um Verletzungen durch Feuerwerkskörper kümmern sollen. Im vergangenen Jahr wurden in den Niederlanden wegen Verletzungen mit Feuerwerkskörpern rund 1.300 Menschen in Krankenhäusern oder Hausarztambulanzen behandelt.

