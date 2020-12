Stand: 22.12.2020 10:48 Uhr Oldenburger Kunstschulen bekommen Finanzspritze vom Land

Kunstschulen in der Region Oldenburg erhalten Geld vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Das teilte die Oldenburger Landtagsabgeordnete Esther Niewerth-Baumann (CDU) mit. So erhalte die Oldenburger Kunstschule 10.000 Euro, genau wie die Kunstschule Paula aus Osterholz und die Abraxas Jugendkreativwerkstatt in Westerstede. Das Wissenschaftsministerium (MWK) unterstützt niedersächsische Kunstschulen im kommenden Jahr mit insgesamt rund 115.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.12.2020 | 09:30 Uhr