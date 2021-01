Oldenburger Ermittler schalten weltgrößten Darknet-Markt ab Stand: 12.01.2021 14:10 Uhr Gemeinsam mit Kollegen aus Koblenz haben Ermittler aus Oldenburg den "vermutlich größten illegalen Marktplatz im Darknet" namens DarkMarket am Montag geschlossen und die Server abgeschaltet.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag mitteilte, wurde der mutmaßliche Betreiber festgenommen. In Moldawien und der Ukraine seien mehr als 20 Server beschlagnahmt worden. Nach Angaben der Ermittler wurde auf dem illegalen Markplatz vor allem mit Drogen, aber auch mit Falschgeld, gestohlenen Kreditkartendaten, anonymen SIM-Karten und Schadsoftware gehandelt.

Laut Behörde wurden über den Marktplatz mehr als 320.000 Geschäfte abgewickelt und mehr als 4.650 Bitcoin sowie 12.800 Monero - zwei der gängigsten Kryptowährungen - bewegt. Das entspreche nach derzeitigem Kurs einer Summe von mehr als 140 Millionen Euro. "Der DarkMarket war bis zum Zeitpunkt der Schließung mit seinen fast 500.000 Nutzern und mehr als 2.400 Verkäufern der wohl weltweit größte Darknet-Marktplatz", teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Geführt wurden die Ermittlungen von der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg (ZKI) und der Landeszentralstelle Cybercrime (LZC) der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz.

Kooperation mit ausländischen Behörden

Kooperiert hätten die Ermittler aus Niedersachsen und Rheinland-Pfalz mit Behörden in den USA, Australien, Großbritannien, Dänemark, der Schweiz, der Ukraine und in Moldawien. Europol habe die Koordination übernommen. Bei dem Festgenommenen, der verdächtigt wird, Betreiber des illegalen Markplatzes gewesen zu sein, handelt es sich um einen 34-jährigen Australier. Er war am Wochenende an der deutsch-dänischen Grenze festgenommen worden. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Er habe bislang keine Angaben zur Sache gemacht, hieß es.

Zusammenhang mit "Cyber-Bunker"

Der Schlag gegen die illegale Plattform steht im Zusammenhang mit dem sogenannten Cyber-Bunker an der Mosel zurück. Dort sei zeitweise auch DarkMarket gehostet worden. In dem alten Bunker im rheinland-pfälzischen Traben-Trarbach sollen acht Tatverdächtige über Jahre hinweg ein illegales Rechenzentrum für kriminelle Geschäfte im Darknet betrieben haben. Die Anklage wirft der mutmaßlichen Bande in dem laufenden Prozess Beihilfe zu mehr als 249.000 Straftaten vor: Vor allem millionenschwere Drogendeals, aber auch Cyber-Angriffe und Falschgeldgeschäfte sollen über Server im Cyber-Bunker gelaufen sein.

Mutmaßliche Betreiber des Cyber-Bunkers vor Gericht

Die unterirdische Anlage war Ende September 2019 in einer großen Aktion mit Hunderten Polizisten nach fünfjährigen Ermittlungen ausgehoben worden. Vier Niederländer, drei Deutsche und ein Bulgare müssen sich in einem bis Ende 2021 terminierten Strafverfahren verantworten. Erstmals in Deutschland stehen mutmaßliche Betreiber krimineller Plattformen im Darknet vor Gericht.

