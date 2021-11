Stand: 05.11.2021 14:29 Uhr Oldenburg: Vorarbeiten für Neubau von Huntebrücke starten

Auf der Autobahn 29 bei Oldenburg laufen die ersten Vorbereitungen für den Abriss und Neubau der Autobahnbrücke über die Hunte an. Der Energieversorger EWE arbeitet im Bereich der Donnerschweer Wiesen schon an der Gasleitung für die neue Brücke. Die Autobahn GmbH des Bundes will noch in diesem Monat mit dem Asphaltieren einer Baustraße von der Nordtangente zur Hunte starten. Die sichtbaren Arbeiten an der Brücke selbst sollen in etwa einem Jahr beginnen, teilte der Bund mit. Der eigentliche Abriss mit weitreichenden Folgen für die Autofahrenden ist erst für 2023 vorgesehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.11.2021 | 15:00 Uhr