Stand: 06.08.2021 20:25 Uhr Oldenburg: Vier Unfälle bei Starkregen auf A28

Auf der Autobahn 28 gab es am Freitag rund um das Autobahndreieck Oldenburg-West innerhalb kurzer Zeit vier Unfälle. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, entstand an neun Fahrzeugen ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro. Demnach habe zunächst nicht angepasste Geschwindigkeit bei teils starken, gewittrigen Regenfällen dazu geführt, dass zwei Autofahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren. In Folge dieser Unfälle kam es zu einem Rückstau und dadurch zu einem weiteren Unfall, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.08.2021 | 20:00 Uhr