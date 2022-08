Stand: 01.08.2022 07:16 Uhr Oldenburg: Gericht bestätigt Betriebsverbot für Wein-Automaten

Ein öffentlich zugänglicher Verkaufsautomat für Wein darf in Oldenburg vorerst nicht weiter betrieben werden. Das Verwaltungsgericht Oldenburg bestätigte in einem vorläufigen Verfahren eine Untersagungsverfügung der Stadt Oldenburg, wie die Kommune mitteilte. Demnach verstoße die "Wein-Box" nahe der Amalienbrücke gegen Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes, wonach alkoholische Getränke in der Öffentlichkeit nicht in Automaten angeboten werden dürfen. Der Automat stand auf einem privaten Grundstück und sei inzwischen abgebaut worden. Die Entscheidung im Hauptsacheverfahren steht noch aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.08.2022 | 08:30 Uhr