Oldenburg: Feuer auf Gelände von Agravis

In Oldenburg hat es in der Nacht zu Sonntag auf dem Gelände des Agrarunternehmens Agravis gebrannt. Der Brand brach an einem Förderband aus, das über eine Straße im Oldenburger Stadthafen führt, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Das Förderband verbindet demnach zwei Gebäudeteile auf dem Betriebshof des Agrarkonzerns. 60 Einsatzkräfte bekämpften das Feuer. Am Morgen sei es größtenteils gelöscht gewesen. "Es war schwer, sich im Gebäude zu orientieren und herauszufinden, wie wir an die entsprechenden Bereiche der Förderanlage herankommen", sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Ein Grund dafür war demnach die starke Rauchentwicklung. Die Schadenshöhe und die Brandursache waren zunächst nicht bekannt. Die Straße unter der Förderanlage wurde gesperrt. Die Statik der Förderbrücke soll überprüft werden.

