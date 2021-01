Stand: 25.01.2021 11:57 Uhr Oldenburg: Corona-Inzidenzwert sinkt unter Wert von 50

Der Inzidenzwert in Oldenburg ist über das Wochenende unter den Wert von 50 gesunken. Damit liegt der Wert weit unter den Maßzahlen von Bund und Land. Das bedeutet, dass sich in Oldenburg in den vergangenen sieben Tagen weniger als 50 Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit dem Coronavirus infiziert haben

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.01.2021 | 13:30 Uhr