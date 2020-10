Stand: 13.10.2020 08:41 Uhr Oldenburg: 19-Jähriger stirbt bei Motorradunfall auf A29

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 29 ums Leben gekommen. Der 19 Jahre alte Mann war nach Angaben der Polizei am Montag gegen 20.55 Uhr bei Oldenburg-Ohmstede mit seiner Maschine ins Schleudern geraten und gestürzt. Er wurde von einem Auto erfasst und an die Mittelschutzplanke geschleudert. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann von einem nachfolgenden Fahrzeug überrollt wurde. Die A29 war am Abend im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt.

VIDEO: Tödlicher Motorradunfall auf der A29 (1 Min)

