"Odyssey of the Seas" startet zur ersten Reise gen Nordsee Stand: 26.02.2021 17:00 Uhr Die Meyer Werft in Papenburg überführt das erste Kreuzfahrtschiff in diesem Jahr. Am Sonnabend wird die "Odyssey of the Seas" von zwei Schleppern über die Ems gezogen.

Wie bei jeder Passage hänge der Zeitplan von Wetterlage und Wasserstand ab, wie die Werft am Freitag mitteilte. Läuft alles nach Plan, kommt der Luxusliner am Sonntag in Emden an. Ziel ist das niederländische Eemshaven, wo das Schiff zu technischen und nautischen Erprobungen zu Nordsee-Fahrten starten soll. Die Übergabe an die Reederei Royal Caribbean ist den Angaben zufolge in den kommenden Wochen geplant.

Videos 3 Min Corona-Krise: Meyer Werft will offenbar 650 Jobs abbauen Der stillliegende Kreuzfahrt-Tourismus setzt Schiffsbauern zu. Rund 1,2 Milliarden Euro müssen eingespart werden. (22.02.2021) 3 Min

Meyer will wegen Pandemie Hunderte Jobs streichen

Für die Meyer Werft ist es die erste von zwei Überführungen in diesem Jahr. Wegen des pandemie-bedingten Stillstands der Kreuzfahrtbranche muss die Werft ihr Bautempo drosseln. Damit drohen Hunderte Arbeitsplätze verloren zu gehen. Meyer beschäftigte am Standort Papenburg zuletzt etwa 4.500 Menschen. Nach Angaben des Betriebsrates will die Werft 650 Jobs streichen. Von den übrigen Mitarbeitern verlange sie 200 Stunden unbezahlter Arbeit im Jahr, sonst müssten weitere 300 Mitarbeiter gehen. Der Betriebsrat will um die Festangestellten kämpfen und fordert weniger Leiharbeit auf der Werft.

Weitere Informationen "Iona"-Schwester: Meyer Werft beginnt mit Bau der "Arvia" Das Kreuzfahrtschiff für die Reederei P&O Cruises soll im kommenden Jahr in Papenburg fertiggestellt werden. (22.02.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: Regional Oldenburg | 25.02.2021 | 13:30 Uhr